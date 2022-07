GF Vip 7 ultime news e anticipazioni: l’autocandidatura di Guendalina ed Edoardo Tavassi

GF Vip 7 ultime news e anticipazioni. I fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi dopo l’Isola dei famosi 2022 si propongono come concorrenti della prossima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. L’ex naufrago vip Edoardi Tavassi ha affrontato questo argomento ai microfoni di Giada Di Miceli a Non Succederà Più in onda su Radio Radio.

Il fratello di Guendalina Tavassi ha rivelato: “Io sono vergine di reality, non ho portato un personaggio. Non sono abituato alle dinamiche televisive. A L’Isola ho portato me stesso e mi comportavo come faccio con i miei amici tutti i giorni”.

Tavassi ha poi sottolineato: “Il Grande Fratello Vip? Si, ti dico che lo farei. Ovvio che uscito dall’Isola rinchiudersi in una casa e stare sei mesi senza il contatto esterno non è il massimo. Però l’idea di stare in una casa con i comfort, mangi, fumi e fai come ti pare è diverso da L’Isola. Quindi se Alfonso mi chiamasse lo farei, probabilmente sì ci andrei”.

Ha poi aggiunto: “Invece non farò parte del cast di Lol, assolutamente no. Questa cosa è assurda, perché io non facci parte di questo mondo e per i giornali dovevo fare Lol, Pechino, il GF Vip, il Papa e il Presidente della Repubblica. Mi ci vedevi davvero a Lol? Ma io non sono un comico. Ok che sono simpatico, ma noi a Roma siamo un po’ tutti così. Non me l’hanno proposto ma perché non sono un comico e là ci vanno i comici. Immaginati il cast, Guzzanti, Virginia Raffaele ed Edoardo Tavassi. Ma dai, ma che è… su”.

Sia Guendalina Tavassi che il fratello Edoardo parteciperanno al GF Vip 7? Diverso tempo fa si era espressa anche Guendalina Tavassi: “Se fossi un autore prenderei me, mia madre e mio fratello al Grande Fratello. Non sarebbe stata una cosa troppo divertente?! Allora voglio lanciare questa piccola lampadine agli autori. Anzi li sto proprio a pregare. Ma prendeteci, che state a fa con quelle mummie dentro?”.