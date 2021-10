GF Vip 6, ultime news e gossip. I finti teatrini tra le due protagoniste di Uomini e Donne, Soleil Sorge e Sophie Codegoni, architettati a casa di Fabrizio Corona alcuni mesi fa stanno ormai logorando un po’ tutti, sia il pubblico sia gli altri concorrenti del famoso e popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha smascherato Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi accusandoli di mettere in scena finte litigate per avere più spazio nelle puntate del lunedì e del venerdì sera.

Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi – Foto: DonnaPop.it

Manila Nazzaro stronca Soleil, Sophie e Gianmaria

Manila Nazzaro – Foto: Facebook

Manila Nazzaro ha dichiarato senza peli sulla lingua agli altri coinquilini della Casa più spiata d’Italia: “Ma chi crede più a questi teatrini? Il pubblico fuori sa bene che è finto, la gente non è scema. Sono cinque giorni che si abbracciano e vanno d’accordo e adesso litigano? Guarda caso sempre il giorno prima delle puntata scoppiano le litigate. Stiamo parlando della solita zolfa da un mese, basta, siamo stanchi”.

L’ex modella e conduttrice tv ha aggiunto: “Io ho 44 anni e 23 di televisione, non mi faccio prendere in giro. Siamo qui dentro per portare quelle che siamo anche fuori. Dobbiamo essere vere. Abbiamo tante belle storie da raccontare e invece escono sempre queste liti identiche?! Qui cercano le polemiche al GF? E allora io smaschero loro tre che fingono e inscenano le polemiche. Le cose sono tre, o la cosa è creata ad arte da Sophie, o da Soleil o da Gianmaria. Oppure sono tutti e tre d’accordo”.

E poi ancora: “Parliamo di cose inventate, fritte e rifritte. Ci vogliono far passare per pazzi? Questi fanno le cose per visibilità. Magari facessero nuove litigate, è sempre la stessa cosa riciclata e fintissima. Preferisco stare un mese in meno, ma essere vera. Non faccio fuffa come loro. Se volessi fare litigate finte le farei molto più interessanti di loro. Ma qui di cosa stiamo parlando? Di teatri organizzati da altri e videomessaggi già pianificati?”.

Ha poi sottolineato: “Potrei fingere anche io e litigare, ma non lo faccio, perché ho una carriera. Le donne e le ragazze che mi seguono sanno che sono vera e da me vogliono questo. Quindi non mi abbasserò mai a queste scenette, che tanto poi portano a una popolarità che dura un giorno”.

L’ex Miss Italia ha affrontato l’ex flirt di Fabrizio Corona, Sophie Codegoni, e le ha detto di dissociarsi da queste liti se è vero che non ha organizzato tutto con Gianmaria e Soleil: “Questa è una recita, per me questo è. Sophie se tu non sei d’accordo con loro dissociati. Distaccati se non c’entri nulla. Qui cercano le liti finte il giovedì per il venerdì. Tu dissociati e devi dire ‘io non voglio parlare più con te Soleil’“.

Francesca Cipriani svela: “Ad agosto sapevo già tutto”

Francesca Cipriani – Foto: Facebook

Francesca Cipriani ha confermato la tesi di Manila Nazzaro e si è spinta anche oltre: “Si sta avverando quello che sapevo già ad agosto. Loro erano d’accordo per fare queste cose. Me l’avevano già detto, ero stata avvisata di tutto. A Sophie nei giorni scorsi le ho detto ‘tu reciti bene, stai facendo l’attrice’. Lei mi ha detto ‘no amore non sto recitando non è così’. Ma io lo vedo se uno recita e si capisce benissimo. Il punto è che io ho amici in comune con loro e sapevo già. Ho fatto delle cene in cui mi è stato detto che avrebbero creato questo. Non c’è niente di male, ognuno ha le sue carte da giocare e loro stanno mettendo in atto quello che sapevano in tanti. Che poi certe cose hanno pure stufato, basta dai. Il pubblico non vuole vedere questo, vogliono ridere e sentire le nostre storie. Queste cattiverie non interessano. Creano liti perché non hanno altri argomenti”.

La vincitrice della seconda edizione del programma tv La pupa e il secchione ha poi lanciato un monito a Sophie: “Prima di entrare girava voce che tra voi due (Soleil e Sophie) ci fosse un accordo per creare le dinamiche. Se non stai recitando, distaccati. Ok, dici che non vi siete messi d’accordo? Allora non la calcolare e fingi di non vederla, basta. Altrimenti è normale che noi pensiamo che sei d’accordo. Stai facendo un bel percorso, non hai bisogno di accordi presi prima. Lei ti stuzzica? E tu ignorala. Perché altrimenti tutti pensiamo che è vero quello che mi hanno detto in estate”.

A presto con nuove news, indiscrezioni e gossip sui personaggi del GF Vip 6!