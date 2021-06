GF Vip6: Arisa varcherà la porta rossa della Casa?

È iniziato il toto nomi per il GF Vip e Alfonso Signorini sta cercando di mettere insieme un cast d’eccezione. Tra i nomi che circolano ci sarebbe quello di Arisa. Verità o fake news?

Arisa- foto instagram.com

Da insegnante di Amici di Maria De Filippi al Grande Fratello Vip 6: secondo alcune indiscrezioni, infatti, Arisa potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia.

In realtà il nome della cantante è stato associato al reality condotto da Alfonso Signorini già l’anno scorso, ma adesso un suo sì porterebbe il seguito che Arisa ha conquistato nelle vesti di professore di Amici.

Se l’indiscrezione fosse confermata, quindi, la cantante si potrebbe trovare a condividere gli spazi e la quotidianità con Maria Monsè e Francesca Cipriani.

Si vocifera anche dell’ingresso di un uomo bello e non troppo giovane, ex fidanzato di una ex concorrente dell’edizione appena terminata: Andrea Roncato, Vittorio Sgarbi, Francesco Baccini o Flavio Briatore?

Secondo il magazine di Riccardo Signoretti, però, questa persona avrebbe declinato l’invito a diventare opinionista e potrebbe diventare concorrente.

Tra i nomi dei possibili concorrenti ci sono anche l’ex allieva di Amici, Martina Miliddi; l’ex moglie di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli; l’ex di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero.

Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, sembra certa la sostituzione di Pupo e Antonella Elia con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Non ci resta che scoprire se Arisa parteciperà davvero al Grande Fratello Vip 6 e quali saranno i protagonisti della prossima edizione in onda a settembre su Canale 5.