Giacomo Czerny innamorato di Martina Grado: “Non riesco a staccarmi da lei”

Giacomo Czerny è follemente innamorato di Martina Grado. La neo coppia di Uomini e Donne sta facendo sognare ad occhi aperti i fan della fortunata e chiacchieratissima trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi. L’ex tronista ligure di Uomini e Donne ha fatto un percorso di cambiamento interiore, riuscendo passo dopo passo a far trapelare il vero sé stesso. La coppia del trono classico ha attirato l’attenzione del popolo del web, che vuole conoscere meglio questo rapporto. Giacomo Czerny ha deciso di rispondere a qualche domande sulla fidanzata Martina Grado, ammettendo di aver vissuto con lei molti momenti bellissimi e romantici.

Giacomo Czerny e Martina Grado – Foto: Instagram

“Potrei dirvi della prima sera, della seconda (la più bella) Potrei dirvi di tanti momenti. Ve ne racconto uno. Quando per la prima volta ci siamo separati per qualche giorno e io stavo per salire in macchina, ho realizzato un qualcosa. Lei piangeva. Io dopo. Ce l’ho impresso perché anche se eravamo tristi è stata comunque una tristezza bella. Lì ho capito che non riuscivo a staccarmi da lei. Lì ho capito il guaio”, ha ammesso l’ex tronista.

Cosa ha di diverso Martina rispetto alle altre donne? “È diversa punto. È solare, autonoma, dolce e amara. Con lei parlo, cosa che difficilmente succede. Lei mi ha riacceso come una lampadina rotta. Mi ha fatto tornare le farfalle dopo un lungo letargo. Ah e continua a stupirmi ogni giorno”, queste le parole di Giacomo sulla sua fidanzata.

Anche i colleghi del trono classico Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sembrano essere molto affiatati.

I detrattori di queste neo coppie di Uomini e Donne pensano che non sia vero amore, ma una semplice conoscenza e come è già successo in passato ad altre ex coppie della trasmissione di Canale 5 scoppieranno subito dopo l’estate oppure proprio durante la bella stagione. E voi che cosa ne pensate? Vi piacciono queste neo coppie?