Giancarlo Magalli smaschera Sonia Bruganelli: “La nostra foto? Era una provocazione per Adriana Volpe, l’ha voluto fare lei”

Giancarlo Magalli ha smascherato la manager e imprenditrice Sonia Bruganelli, in merito alla loro chiacchieratissima foto al ristorante pubblicata sui social, a Verissimo. Ospite della puntata trasmessa oggi su Canale 5, lo storico conduttore del programma tv I Fatti Vostri ha sbugiardato la moglie dello showman Paolo Bonolis, rivelando che era stata proprio lei a scattare quella foto che ha mandato su tutte le furie la sua acerrima nemica vip, Adriana Volpe.

Giancarlo Magalli sbugiarda Sonia Bruganelli

“Era una foto fatta con un’amica – ha detto Magalli a Verissimo – Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare. È stata una provocazione e lo sapevamo. L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente. Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun altro no”.

Sonia Bruganelli scarica su Magalli

Durante l’ultima puntata del GF Vip 6, Alfonso Signorini, ha dichiarato: “Silvia Toffanin per la puntata di domenica di Verissimo ha intervistato Giancarlo Magalli. Dalle anticipazioni abbiamo scoperto che ha dichiarato ‘Il selfie con Sonia? Era una provocazione per Adriana Volpe, l’ha voluto fare lei’. Cioè, Magalli si smarca da Bruganelli”.

L’opinionista fissa del GF Vip 6, Sonia Bruganelli, ha però fatto da scaricabarile: “Che Magalli volesse fare questa foto per fare una provocazione ci sta ed avendo visto tutto questo clamore avrà pensato ‘eh che sono l’unico che non ci guadagna?’, così è andato a Verissimo. Insomma, non lo intervistavano da tanto tempo. La provocazione c’è stata da parte sua, non da parte mia”.

Adriana Volpe ha però creduto alla versione dei fatti fornita dal suo nemico vip, Giancarlo Magalli. E voi che cosa ne pensate di questo finto teatrino creato per cercare in tutti i modi di far impennare i deludenti ascolti tv e share del Grande Fratello Vip?