Gianfranco Apicerni conferma la vecchia relazione con Noemi Bocchi, ma precisa su Instagram: “Non ho rilasciato nessuna intervista a DiPiù”

Gianfranco Apicerni ha confermato su Instagram Story la vecchia relazione d’amore con Noemi Bocchi, risalente ad oltre 10 anni fa, ma ha fatto una dovuta precisazione. L’ex tronista di Uomini e Donne e postino di C’è Posta Per Te ha sottolineato di non aver mai rilasciato alcuna dichiarazione o intervista al settimanale DiPiù.

Gianfranco Apicerni – Foto: Instagram Story

Gianfranco Apicerni ha conosciuto Noemi Bocchi, dopo aver partecipato al reality show sul calcio Campioni, che gli ha regalato grande popolarità. “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita. Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”, si leggeva su DiPiù.

Ora l’ex tronista e postino ha smentito tutto su Instagram Story: “Martedì 19 luglio un settimanale televisivo ha strillato in cover e pubblicato un pezzo interno con dei miei virgolettati (MAI RILASCIATI) riguardo alla mia passata relazione sentimentale con Noemi Bocchi (che risale a più di dieci anni fa). Lo stesso giorno e i giorni a seguire, la notizia è stata ripresa da tanti siti e quotidiani online. Tengo a precisare che, nel rispetto della privacy mia e di altri, ho fermamente rifiutato l’intervista al periodico e che le parole che appaiono virgolettate non sono assolutamente da attribuirsi a me”.

L’ex tronista, ora nel team di C’è Posta Per Te in qualità di postino, ha poi minacciato azioni legali: “Sto valutando a riguardo di intervenire nelle sedi opportune“.

Noemi Bocchi è sulla bocca di tutti gli italiani. Lei è la protagonista indiscussa dell’estate gossippara 2022. Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, è l’ex marito di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Francesco Totti.

Mario Caucci e Noemi Bocchi si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, uno di 8 e una di 10. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa e sembra quindi che il flirt tra Noemi e Totti non sia la causa della fine del matrimonio con Caucci. Ora Mario Caucci si è trincerato dietro il classico no comment. Preferisce non esporsi e non rilasciare dichiarazioni.