Gianluca De Matteis silura Akash: “Crea finti gossip, gli fa schifo il mondo trash ma ne fa parte”

Gianluca De Matteis ha silurato il modello ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi 2021 Akash Kumar, prendendo le difese dell’ex tronista del trono classico ed ex gieffino Andrea Cerioli. De Matteis ha accusato Akash Kumar di essere falso e ipocrita.

Come ben ricorderete alcuni giorni fa Akash Kumar aveva attaccato Andrea Cerioli su Instagram Story dopo un battibecco in diretta tv: “GF, i tronisti devono fare questo. Perché nella moda sarebbero il nulla. Cetriolo porta rispetto. Brando Giorgi ha una carriera che tu la puoi solo sognare. Forse perché ti lamenti troppo. Sono tutti modelli. Nemmeno nelle pubblicità dell’Upim li ho visti. E poi fanno i tronisti e si credono fenomeni. Giulio Berruti e Cesare Bocci insegnate a questi qualcosa. Trash e la moda sono due mondi diversi. Torno nel mio mondo. Vorrei vedere Andrea Cerioli a parte GF e Trono. Cosa hai fatto? Ignazio Moser chiedi a Ignazio la mia carriera. Dieci anni manco ti facevano entrare al Papete”.

Gianluca De Matteis attacca Akash

Gianluca ha affossato Akash: “A L’Isola dei Famosi è stato attaccato Andrea Cerioli da Akash, non tanto per il suo ruolo all’Isola, ma per quello che ha rivestito: il ruolo del tronista. E’ stata presa in considerazione l’intera categoria dei tronisti come se fossimo dei trogloditi e decerebrati, senza nessun minimo di competenza. Il punto è che queste cose sono state dette da una persona la cui credibilità e attendibilità è sotto zero perché è il primo che crea finti gossip. Lo fa per avere voci su di lui. Akash è il primo che partecipa all’Isola dei Famosi, è il primo che dice di non andare in puntata e poi sta sempre lì”.

Per poi sottolineare: “Parla di competenze e talento. Se ti fa tanto schifo questo mondo trash, che lo dividi dalla moda, perché ne fai parte? Cosa ti spinge ad accettare questo mondo? Tra l’altro questa carriera pazzesca di cui lui si vanta, tra 3 o 4 anni e sarà finita. Forse tra 5 anni dai. Tu che talento hai? Che competenze hai? Come se tu fossi il Nobel per la fisica. E poi sdoganiamo il fatto che i tronisti siano dei cogl**ni, io sono stato un tronista e non mi sento minimamente e un cogl**ne. Se qualcuno deve parlarmi della mia carriera deve essere qualcuno che ha un talento e delle competenze certificate, vere e concrete. Se me lo dice Al Pacino alzo le mani e faccio un inchino, se me lo dice qualcun altro gli rido in faccia”.

Akash replicherà a Gianluca De Matteis? Stay tuned per saperne di più!