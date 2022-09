Gianmaria Antinolfi: dal GF Vip a Celebrity Hunted?

Gianmaria Antinolfi: dal Grande Fratello Vip a Celebrity Hunted? Il passo è davvero breve per l’ex gieffino vip? Entrato nella Casa più spiata e famosa d’Italia fra i pregiudizi per via delle sue famose conquiste amorose, il giovane e aitante imprenditore è riuscito a conquistare tutti con la sua dolcezza ed educazione.

Gianmaria Antinolfi – Foto: Instagram

In un’intervista rilasciata a Blastingnews.com, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha dichiarato: “È stata un’esperienza estremamente positiva per quelle che sono le skill che ho acquisito e che sto utilizzando nel mio lavoro, per le emozioni fortissime che ho provato e per le persone che mi porto fuori da questa esperienza, amici e amore. Venivo da 17 anni di studio e lavoro intenso, dove non mi sono mai fermato e quando ho chiuso il mio ultimo contratto avevo bisogno di un po’ di tempo per me”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi spiegato: “Non ho mai perso il focus su quali fossero i veri obiettivi della mia vita, ma volevo un po’ di tempo per provare qualcosa di differente e in quel periodo è nata quella opportunità. Sono stato sempre un amante dell’incertezza, anche se poi predico per avere tutte quelle certezze che ti fanno stare tranquillo, ma alla fine tutto ciò che non conosci ti fa sentire più vivo. Amo l’adrenalina e volevo qualcosa che mi facesse emozionare e così è stato”.

Tornerebbe in tv solo per un altro importante reality show: “Fino a ieri avrei detto di no, ma per caso ieri ho guardato su Amazon un programma che mi ha fatto estremamente divertire e che mette davvero alla prova le tue capacità di strategia, pianificazione, organizzazione, problem solving e resistenza allo stress, che sono tutte le caratteristiche di cui ha bisogno un buon manager. Il programma si chiama Celebrity Hunted; se ci fossero davvero le possibilità da entrambe le parti, potrebbe essere un’esperienza molto interessante”.