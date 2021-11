Gianna Nannini rinvia il tour italiano nei teatri nel 2022

Gianna Nannini ha deciso di rinviare il tour italiano nei teatri nel 2022. In Teatro Tour avrà inizio a partire da marzo dell’anno prossimo. Tutti coloro che hanno acquistato un biglietto valido per il precedente tour nei palasport dovranno confermare la loro partecipazione, a partire dalle ore 11 del 4 novembre 2021 sul seguente sito: www.clappit.com/gianna-nannini-2022. I biglietti per le nuove date sono già disponibili. Inoltre la famosa e apprezzata rockstar italiana terrà il concerto-evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il 28 maggio 2022.

Gianna Nannini – Foto: Facebook

Gianna Nannini: le date del suo tour italiano 2022 nei teatri

1 marzo: Genova – Teatro Carlo Felice

14 marzo: Napoli – Teatro Augusteo (sono validi i biglietti del 19 novembre 2021 al Palapartenope di Napoli)

17 marzo: Catania – Teatro Metropolitan (sono validi i biglietti del 13 novembre 2021 al PalaCatania di Catania)

19 marzo: Bari – Teatro Team (sono validi i biglietti del 16 novembre 2021 al Palaflorio di Bari)

25 marzo: Mantova – Grana Padano Theatre

26 marzo: Brescia – Teatro Dis_Play

28 marzo: Trieste – Teatro Rossetti

31 marzo: Bologna – EuropAuditorium

1 aprile: Parma – Teatro Regio

3 aprile: Roma – Auditorium Parco della Musica (sono validi i biglietti del 20 novembre 2021 al Palazzetto dello Sport di Roma)

12 aprile: Bergamo – Teatro Creberg

14 aprile: Padova – Gran Teatro Geox (sono validi i biglietti del 23 novembre 2021 al PalaVerde di Treviso)

8 maggio: Torino – Teatro Colosseo (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

9 maggio: Torino – Teatro Colosseo (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

13 maggio: Milano – Teatro degli Arcimboldi (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

14 maggio: Milano – Teatro degli Arcimboldi (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)