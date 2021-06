Gioielli estate 2021: ritorno agli anni Novanta

I gioielli da sfoggiare durante la stagione estiva richiamano sempre tonalità calde, dorate e solari, impreziositi da ciondoli che ricordano il blu dell’oceano o i toni rosati e pastello di spiagge da sogno. Attenzione però! Quest’anno, c’è qualcosa in più.

I gioielli estate 2021 sono infatti all’insegna del ritorno ai mitici anni Novanta; il richiamo allo stile pop, ricco di coloratissime perline, giocosi charms, orecchini, collanine, braccialetti e cavigliere è veramente fortissimo; tutto questo significa che le tendenze tipiche di quegli anni sono tornate alla ribalda, per rallegrare ancora di più questa calda estate 2021. Quest’anno, la parola d’ordine è senza dubbio colore: via libera allora a gioielli multicolor dalle tonalità pastello, ma anche dalle sfumature più audaci, quest’estate stupite tutti arricchendo i vostri gioielli con preziosi e fantasiosi ciondoli sfavillanti, che vi doneranno un look elegante e sbarazzino allo stesso tempo. Occhio ai dettagli con bracciali e cavigliere in oro giallo, bianco e rosa e che fanno risaltare l’abbronzatura: impreziositi da charms di diverse forme e dimensioni, vi regaleranno le giuste vibrazioni per poter vivere appieno questa meravigliosa stagione. I gioielli Rue des Mille prêt-à-porter e italiani al cento per cento, sono versatili, eleganti e divertenti allo stesso tempo, ideali per essere indossati in ogni occasione, questi bellissimi gioielli stimolano la fantasia di chi li indossa, iconici e dalle forme morbide e minimali riescono a parlare di momenti di vita ed emozioni.

Gioielli estate 2021: anelli super pop

La gestualità delle mani, riesce da sempre ad enfatizzare il linguaggio del corpo, per questo motivo le dita sono spesso al centro dell’attenzione, ecco allora che gli anelli diventano degli elementi comunicativi essenziali. Per quest’estate 2021 sono da prediligere silhouette bold dai colori neon vivaci e dallo stile pop, da poter abbinare alla propria manicure. Tanti anelli, quindi, da indossare su ogni dito per comunicare qualcosa di sé: un anello sul pollice simboleggia ottimismo, sull’indice indipendenza e originalità, portare un anello sul dito medio significa sicurezza di sé, un anello sull’anulare è invece simbolo di alleanza.

Gioielli estate 2021: collane multiple e lunghissime

Le tendenze estate 2021 vedono lunghissime collane a catena sia spesse che sottili da indossare insieme e impreziosite da ciondoli o medagliette oversize colorate e scintillanti. Le collane a strati non passeranno certamente inosservate, indossatene da due a sei per volta, ricreando un mix favoloso e alla moda.

Gioielli estate 2021: bracciali e cavigliere gioiello

Un look estivo che si rispetti non può assolutamente prescindere dall’indossare bracciali e meravigliose cavigliere gioiello. Via ibera allora alla stratificazione di braccialetti impreziositi da perline colorate e ciondoli a goccia che richiamano lo stile anni ‘90. Per quanto riguarda le cavigliere, le più alla moda sono annodate insieme a cordini colorati, conchiglie o charme a forma di goccia in grado di catturare la luce.

Gioielli estate 2021: orecchini extra large

Gli orecchini XXL, si sa, sono gioielli vistosi e appariscenti che non vi faranno di certo passare inosservate. Sperimentate dimensioni, forme e materiali per poter esprimere appieno la vostra personalità e ricreare look creativi che lasceranno tutti senza fiato; per uno stile sofisticato, optate per accessori asimmetrici, l’orecchino singolo, donerà infatti al vostro outfit quel tocco di classe in più!