Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano in Chiesa: matrimonio religioso imminente per la vincitrice e l’ex inviato dell’Isola dei famosi. I due personaggi famosi del jet set nazionale hanno annunciato la data delle nozze religiose durante la loro recente ospitata nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo. Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono davvero al settimo cielo!

Giorgia Palmas e Filippo Magnini nel giorno del matrimonio civile – Foto: Instagram

Giorgia Palmas e Filippo Magnini avrebbero dovuto sposarsi già nel 2020, ma avevano rinviato le nozze a causa della pandemia di Covid-19. Il Sars-Cov-2 aveva stravolto nuovamente i piani della coppia vip dello show business italiano.

Il 12 maggio del 2021 Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono uniti in matrimonio mediante rito civile alla presenza dei parenti e degli amici più intimi.

Ora la coppia vip ha deciso che convolerà a nozze anche in chiesa. A rivelarlo sono stati proprio gli sposi, ospiti nel salotto di Verissimo.

«Non l’abbiamo detto sino ad ora per scaramanzia: ci sposiamo il 14 maggio», ha svelato Giorgia Palmas a proposito della tanto attesa data delle nozze bis. Come ha spiegato la coppia, la scelta del giorno non è stata casuale, anzi il desiderio era che questa seconda celebrazione potesse coincidere il più possibile con la data del matrimonio civile, officiato appunto il 12 maggio.

Se è vero che quella fu «una giornata bellissima, eravamo in pochissimi», stavolta sarà una cerimonia in grande, con tanto di party. La location non è stata ancorra svelata, quello che è certo che tra gli invitati ci saranno tutti gli amici più cari della coppia, fidanzata dal 2018: Elena Barolo, amica ed ex collega di Striscia la Notizia, sarà la testimone di Giorgia, mentre Filippo avrà accanto a sé l’amico di sempre, Fabrizio.

Tra le altre piccole indiscrezioni svelate a Silvia Toffanin, c’è anche quella che riguarda l’abito da sposa: «Il vestito è rimasto lo stesso della prima scelta – ha raccontato gioiosa Giorgia Palmas –, l’ho riprovato l’anno scorso, poi l’altro giorno e l’ho riconfermato: non vedo l’ora di farvelo vedere».