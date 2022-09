Giorgia Soleri mostra la pancia gonfia per l’endometriosi

Giorgia Soleri ha mostrato la pancia gonfia per l’endometriosi sul suo profilo social. La 26enne sta portando avanti un campagna di sensibilizzazione per il riconoscimento della vulvodinia di cui è affetta, spesso correlata all’endometriosi e altrettanto ignorata a livello ufficiale.

Giorgia Soleri – Foto: Instagram

La compagna del leader dei Maneskin, Damiano David, ha raccontato il tutto in un lungo post su Instagram: ”Mi piacerebbe che questo post fosse scritto da voi. Sto ricevendo centinaia di testimonianze in merito all’endometriosi e alla propria esperienza con questa malattia”.

L’influencer e scrittrice ha poi continuato: “Alcune sono struggenti, devastanti, spaventose ma altre donano speranza, raccontano di miglioramenti e remissioni di sintomi. Quando sono stata operata, il mio più grande strumento è stato quello di essere estremamente consapevole sui possibili risvolti dell’intervento – ha affermato – sapevo di poter fortemente migliorare come sapevo di potermi svegliare esattamente come prima, se non peggio”.

E poi ancora: “Questo mi ha aiutata ad avere fiducia nella procedura e nel suo risultato, ma comunque pronta a qualsiasi evenienza. io sono stata estremamente fortunata, l’operazione mi ha portata a un netto miglioramento dei sintomi, ma questa è solo la mia esperienza e pur essendo valida – ha giustamente sottolineato la scrittrice -, non è universale. Per questo oggi vorrei sentire le vostre storie e lasciarle pubbliche: per chiunque ne abbia bisogno”.

Poche settimane fa Giorgia Soleri ha smentito il rumor sulla sua presunta gravidanza. La fidanzata di Damiano David ha spiegato ai suoi followers che al momento non è in programma l’allargamento della famiglia. I fan devono ancora attendere un altro po’ di tempo.

