Giorgio Manetti è tornato a parlare della sua ex fidanzata “mediatica” Gemma Galgani durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. Questa volta il Gabbiano ha usato toni molto duri nei confronti della chiacchieratissima e famosa dama torinese del trono over di Uomini e Donne. L’ex cavaliere della fortunata e popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi, la lanciato diverse bordate al vetriolo nei confronti di Gemma Galgani.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti – Foto: Facebook

La love story molto mediatica tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, che secondo molti detrattori dell’ex coppia di Uomini e Donne non è mai nata, continua ad essere spesso ricordata nel salotto tv di Queen Mary.

Anche Il Gabbiano, dopotutto, rilascia spesso delle interviste in cui, alla fine, si ritrova a parlare dell’ex fidanzata Gemma Galgani. Di recente il Gabbiano è tornato a dire la sua sul percorso interminabile e longevo che Gemma sta facendo nel dating show di Canale 5.

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha attaccato la 72enne dama torinese, definendo “scandaloso” il fatto che continui imperterrita – dopo più di dieci anni – a cercare l’amore in trasmissione.

“Racconta sempre la stessa storia – ha asserito l’ex cavaliere del trono over -. Nessuno le crede più. Trovo scandaloso proporla in televisione. È come se cercasse l’approvazione di Maria, c’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa domande serie”.

Manetti ha voluto dare un suggerimento alla Galgani, sperando che quest’ultima possa dargli ascolto. Il consiglio del bel fiorentino per la dama torinese è di proseguire la sua ricerca del vero amore, però lontano dalle telecamere. Secondo Giorgio, infatti, per lei a Uomini e Donne non c’è più alcuna speranza, dato che gli uomini che vanno a corteggiarla sono interessati soltanto alla visibilità.

Come andrà a finire? Stay tuned per saperne di più!