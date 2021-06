Giorgio Manetti attratto da Isabella Ricci: “Se fossi ancora nel programma, l’avrei corteggiata”

Giorgio Manetti è rimasto sicuramente colpito dal fascino e dalla bellezza della dama del trono over di Uomini e Donne, Isabella Ricci. Il Gabbiano è felicemente fidanzato, però non ha nascosto il suo interesse per la bella dama. L’ex fidanzato mediatico della dama torinese Gemma Galgani, Giorgio Manetti, ha speso parole al miele nei confronti dell’imprenditrice romana.

“Sono diviso tra diversi progetti, tra cinema e artigianato – ha dichiarato l’ex cavaliere Giorgio Manetti al magazine ufficiale del dating show di Canale 5, Uomini e Donne Magazine – C’è un film in lavorazione a cui partecipa anche Sossio Aruta. Si chiama Uno strano weekend al mare. Siamo adesso sul set tra i sotterranei di Pistoia, in provincia di Arezzo e la Versilia. Sarà nelle sale a dicembre, prima di Natale. Io partecipo come attore, un criminale elegante…”Sto lavorando anche attivamente alla Giorgio Linea, un realtà imprenditoriale che valorizza un fiore all’occhiello della mia terra, la pelletteria. Lavoriamo con grandi firme del settore che realizzano borse, cinture portafogli”.

L’ex fidanzato (?) di Gemma Galgani ha aggiunto: “Uomini e Donne? Ogni tanto lo guardo. Isabella Ricci è una signora che se fossi stato nel programma avrei avuto piacer di conoscere… è sempre impeccabile, si comporta in modo pacato: è educata, non si espone, non perde il controllo. Mi sembra una persona valida… con le persone intelligenti è sempre bello dialogare [..] Isabella sta continuatamente dimostrando la sua intelligenza. Fossi stato all’interno del programma, avrei cercato di conoscerla meglio”.

Non poteva mancare un riferimento a Gemma Galgani: “Tanti mi fermano e mi dicono che eravamo un coppia bellissima e io lo confermo, per i primi otto mesi. Poi il 4 settembre 2015 è cambiato tutto: mi ha lasciato spiazzato e ai miei occhi non era più credibile. Io non le ho mai detto che ero innamorato, ma avrebbe potuto comunque viversela. Forse un giorno mi sarei innamorato di Gemma, chi lo sa. Ma al suo posto sarei uscito invece che aspettare lì, me la sarei vissuta. Ci trovavamo bene e avrebbe potuto evolversi, anche perché avevamo un piccolo progetto. E comunque sono scese tantissime donne che ho sempre scartato. Certe cose non capitano tutti i giorni. Sono rare, vanno vissute, lei è rimasta lì, per cosa? per uscire con Sirius?”.

