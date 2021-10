Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne per corteggiare Isabella Ricci?

Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne per corteggiare la dama del trono over Isabella Ricci? Ora il Gabbiano ha voluto fare chiarezza una volta per tutte. L’ex fidanzato mediatico della chiacchieratissima dama torinese del trono over Gemma Galgani è tornato single di recente dopo una lunga storia d’amore – nonché convivenza – con una donna di nome Caterina.

Giorgio Manetti ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato di nutrire un certo interesse per la dama dai capelli argentei. Così, qualcuno ha dato per scontato che, da lì a breve, avremmo rivisto il Gabbiano seduto in mezzo agli altri cavalieri del programma di Maria De Filippi.

In realtà, recentemente l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne è stato intervistato dal settimanale Mio e, a scanso di equivoci, ha deciso di rompere il silenzio in merito a un suo possibile ritorno a Uomini e Donne.

Manetti ha ammirato particolarmente Isabella, trovandola affascinante e intelligente, il suo cuore è già impegnato. Infatti, se la love story con Caterina è giunta al capolinea lo scorso aprile, dallo scorso agosto Giorgio ha una nuova fidanzata, pertanto non tornerà nel salotto tv di Maria De Filippi.

Il Gabbiano è stato molto categorico e diretto: “Quello per me è un periodo finito. Mi sembra che sia cambiato un po’ tutto – ha sottolineato l’ex compagno mediatico di Gemma Galgani -, non è più eccitante come prima e di amore ormai si parla raramente. Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni”.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per saperne di più sulla vita pubblica e privata dei personaggi di Uomini e Donne. Stay tuned!