Giovanni Ciacci ha annunciato a sorpresa a Ogni Mattina il suo addio alla tv, tra lo stupore e sconcerto generale. Il famoso tuttologo, opinionista tv e costumista ha rivelato alla presentatrice tv Adriana Volpe il suo ritiro dalla televisione. In occasione dell’ultima puntata di Ogni Mattina, Giovanni Ciacci ha dichiarato: “Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto!”.

Ciacci ha poi continuato: “Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione. Te lo giuro, è la verità. Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate…”. Per poi concludere: “Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario, ma deve essere davvero straordinario: dopo aver fatto 9 Sanremo deve essere qualcosa di più grande di Sanremo”.

Giovanni Ciacci ha annunciato che lascerà la TV #OgniMattina pic.twitter.com/Gsua6YlCut — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 25, 2021

Una vera e propria doccia fredda per i suoi fan e anche per il suo amico vip Mariano Catanzaro, che sperava di tornare in tv in coppia con Giovanni Ciacci a Pechino Express o all’Isola dei famosi oppure al Grande Fratello Vip.

Pochi giorni fa il personaggio tv e influencer campano Mariano Catanzaro aveva annunciato al settimanale di cronaca rosa Nuovo: “Ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune […] definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale, un qualcosa che fa stare bene due persone e può assumere molteplici forme. Di Giovanni Ciacci mi ha colpito il fatto che abbia la mia stessa passione per il mare. […] Lui per me è come un arcobaleno, è come se fosse un bel libro che, leggendolo, incuriosisce sempre di più. Lo definirei un gigante buono, dotato di una sensibilità straordinaria. Come si evolverà il nostro rapporto? Non so rispondere sul futuro. Quello che so però è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico per paura di essere etichettato. Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore“.

Poi aveva svelato il suo vero obiettivo (lavorativo): “Sarebbe divertente fare Pechino Express con Giovanni perché ogni volta che siamo insieme noi ridiamo tantissimo, è impossibile non volergli bene. […] mi piacerebbe partecipare ad un reality show come il Grande Fratello Vip o L’Isola dei Famosi“. Ora dopo l’addio di Ciacci alla tv, Catanzaro dovrà spostare le sue attenzioni su un altro vip gay. Chi sarà il prossimo?