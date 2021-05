Giovanni Ciacci e Natalino Capristo: il paparazzo Paolone pubblica le foto scoop sui social

Giovanni Ciacci e Natalino Capristo tornano nuovamente sotto i riflettori perché il paparazzo dei vip Paolone ha pubblicato delle foto molto piccanti e frizzanti del loro incontro a Milano. Il noto fotografo ha condiviso alcune immagini piuttosto inequivocabili che immortalano il famoso opinionista e conduttore tv Giovanni Ciacci in compagnia del giovanissimo e sexy ballerino italo-greco sia alla stazione di Milano sia davanti al portone di casa del famoso tuttologo e costumista.

Giovanni Ciacci e Natalino Capristo – Foto: Screenshot Instagram Story di Paolone

Giovanni Ciacci e le palpatine hot a Natalino Capristo

Lo scoop era stato annunciato alcune settimane fa dallo stesso Paolone durante la diretta Instagram del nuovo scomparto intitolato “Ve lo dice Paolone” del programma web I Sogni C…ostruiti con l’opinionista tv pugliese Vito Maria Camposeo. Il paparazzo aveva parlato di fidanzamento e flirt in corso. Natalino Capristo aveva poi smentito tutto al nostro sito iGossip.it: “Abbiamo iniziato a sentirci su Instagram. Poi è nata un’amicizia e una certa simpatia. Dopo qualche mese mi ha proposto di andare alle terme per una sorta di vacanza/lavoro”.

Giovanni Ciacci e Natalino Capristo – Foto: Instagram

Il giovanissimo e sexy ballerino Natalino Capristo aveva specificato che con il 50enne costumista, opinionista, conduttore tv e curatore d’immagine di moltissimi vip e programmi televisivi non c’era mai stato nulla. “Ci tengo a essere sincero – aveva continuato Natalino -, non c’è stato nessun flirt, nessuna effusione e nessuna toccatina da parte mia”.

Ora Paolone ha pubblicato le foto scoop: “Come promesso, ecco alcuni scatti di Giovanni Ciacci e Natalino Capristo, quest’ultimo aveva smentito il flirt in una intervista su iGossip.it. Ciacci è andato ad accogliere Capristo in stazione, dove è arrivato con un trolley e insieme sono andati a casa del noto costumista, opinionista e conduttore TV. Durante la passeggiata, Ciacci palpeggia più volte Natalino. GUARDATE BENE TUTTE E 10 LE FOTO”.

Il post social di Paolone ha scatenato una raffica di commenti e reazioni.

Vito Maria Camposeo critica Natalino Capristo: botta e risposta sui social

Anche il conduttore della rubrica social I Sogni C…ostruiti, Vito Maria Camposeo, ha voluto prendere posizione sulla vicenda dato che lo scoop su Ciacci e Capristo era stato diffuso proprio durante una recente puntata del suo programma social.

Camposeo ha scritto su Instagram Story: “Durante una puntata della mia rubrica dedicata al paparazzo Paolone, Ve lo dice Paolone, è stato asserito dallo stesso che era in possesso di foto che ritraevano Giovanni Ciacci e Natalino Capristo in cui si vedeva chiaramente l’ingresso in casa dei due. Natalino avrebbe smentito il tutto sulla testata iGossip.it, sostenendo che non c’era nessuna storia, ma lo ha fatto però dopo diversi giorni dalla mia rubrica in cui ha anche commentato affermando di essere stato con il signor Ciacci alle terme senza smentire una eventuale relazione menzionata dallo stesso Paolone”.

Per poi concludere: “Mi chiedo solo perché non abbia smentito subito ma dopo giorni dalla rubrica… e perché…?”.

Natalino ha prontamente risposto alle domande dell’opinionista tv pugliese: “Pensavo fosse qualcosa di passeggero… poi ho notato che la gente credeva a questo scoop e ho voluto fare chiarezza. Andare a casa di qualcuno, passeggiarci o pranzarci insieme non significa avere una relazione! Può essere semplicemente amicizia”.

E voi che cosa ne pensate di tutta questa vicenda? Chi sta mentendo?