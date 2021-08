Giovanni Ciacci perde 20 chili in tre mesi: “Ora combatto la bulimia”

Giovanni Ciacci ha perso 20 chili in tre mesi. L’ex tuttologo di Detto Fatto, conduttore e opinionista televisivo ha mostrato con orgoglio la sua nuova forma ai followers. L’esperto di look e personaggio televisivo ha pubblicato su Instagram le foto delle sue vacanze in Sicilia e ha raccontato dei suoi straordinari risultati. La dieta lo ha aiutato a superare i problemi di salute. Ora Giovanni Ciacci è davvero raggiante e felice.

Giovanni Ciacci – Foto: Instagram

L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha dichiarato: «Sono molto felice di annunciarvi che ho perso in tre mesi 20 kg. Ancora il percorso è lungo, faticoso e pieno di tentazioni, ma spero entro dicembre di comunicarvi un nuovo obiettivo. La mia salute con i chili in più era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante ma con la perdita di peso mi sento bene e pronto ad affrontare nuove sfide».

Poi il ringraziamento ai tanti che lo hanno aiutato e il riferimento ai problemi di salute: «Grazie a me che forse questa volta ho capito come combattere una brutta malattia che si chiama bulimia». Giovanni Ciacci ha abbandonato i programmi in cui lavorava e fino a poco tempo fa era in lizza per entrare come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip.

Negli ultimi tempi era finito nel mirino del vincitore del Grande Fratello Vip 5 e opinionista dell’Isola dei famosi 2021, Tommaso Zorzi. Quest’ultimo aveva preso per i fondelli il tuttologo e costumista Giovanni Ciacci in merito al suo addio alla tv annunciato nel corso dell’ultima puntata di Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, si era scatenato su Instagram Story, perculando Ciacci in merito al suo addio alla tv.

Dopo che Davidemaggio.it aveva rivelato che Ciacci aveva sostenuto il provino per il GF Vip 6, Dagospia ha annunciato che la trattativa si è arenata e non farà più parte del cast. Stay tuned per saperne di più!