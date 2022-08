Giovanni Ciacci sieropositivo al GF Vip 7: “Sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma molto seguito di prima serata”

Giovanni Ciacci ha confessato al settimanale di cronaca rosa Chi di essere sieropositivo. A settembre parteciperà come concorrente al GF Vip 7. Il famoso opinionista e tuttologo ha rivelato alla rivista di gossip, diretta dal giornalista e conduttore del GF Vip Alfonso Signorini: «Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata».

Lo stilista aveva scoperto lo scorso anno la malattia, si è dovuto fermare un attimo per capire cosa stava accadendo ma poi è ripartito con la stessa carica energica che lo ha sempre contraddistinto.

Per Signorini non è stato facile modificare il regolamento del GF Vip: «Ciacci io lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare. Gli ho spiegato che non potevamo fermarci agli anni 80, e che il mondo cambia, Mediaset ha capito che non ci sono solo i ricchi premi e cotillons. Mi rendo conto che possa stonare. È difficile, in un programma di trenini, gossip e risate, ma credo sia doveroso sfruttare un pubblico televisivo così ampio».

Il giornalista ha aggiunto: «Non che fosse una novità, non sai quanti attori, sportivi, manager lo sono; ma si è sempre preferito silenziare la cosa. Onore a Ciacci, al suo coming out. Quel divieto in tv era comprensibile negli anni 80 quando di Aids si moriva sempre. Ma, da dieci anni, con le cure antiretrovirali il malato sopravvive, vive come una persona normale. Sicché ne ho fatto una battaglia di principio».

Ha poi concluso: «Nonostante si sollevasse il problema, una cappa di silenzio spesso copriva tutto. Ora si deve parlarne, specie ai giovani; il presidente di Anlaids Andrea Gori mi dice che ora si ammalano i ragazzini. E molti sono convinti ancora che l’Aids si trasmetta con la saliva, E sai che, nonostante tutto, mi dicono che alcune banche rifiutano mutui o polizze assicurative a malati di Hiv? Ma forse c’è un motivo per cui non se ne parla. Se passa il concetto che la malattia è curabile, potrebbe passare il ‘liberi tutti’, e via con le scop…e senza preservativo. Invece meglio non ammalarsi, le cure sono pesanti, non è solo la pastiglietta come per il diabete o il colesterolo».

GF Vip 7: ultime news e indiscrezioni

Restano fuori dal cast dei concorrenti Patrizia De Blanck, Guendalina Tavassi e Jeda Filal. Non hanno superato i provini neanche Edoardo Tavassi, l’attore ucraino Artem Tkachuk e Paolo Cannavaro. Lo scoop è stato diffuso da TvBlog.it.

Salvo colpi di scena dell’ultima ora, varcheranno la porta rossa Giovanni Ciacci, Chadia Rodriguez, Antonino Spinalbese, Umberto Smaila, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi e Pamela Prati.

Elisa Esposito, la chiacchieratissima prof di corsivo, ha rivelato di essere stata contattata per partecipare al Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini. L’ha rivelato lei stessa in un video pubblicato sul suo canale social, TikTok: “Quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d’Italia. E perché proprio il GF Vip?”. L’indiscrezione ha subito scatenato una raffica di polemiche e reazioni sul web.

Ginevra Lamborghini è nel cast dei concorrenti dopo la bocciatura dello scorso anno poiché aveva preteso come clausola quella di non nominare sua sorella Elettra Lamborghini.