Giovanni Longobardi non tornerebbe a Uomini e Donne. Ha rivelato di non aver fatto nulla per mettersi in mostra o guadagnare qualcosa. L’ex concorrente di Temptation Island ed ex cavaliere del trono over non è di certo uno che le manda a dire. Diversi mesi fa ebbe a dire: “Sono tutti pilotati, se fai il pagliaccio o l’attore vai bene”. Ora Giovanni Longobardi è tornato a parlare durante una diretta Instagram con Fralof.

L’ex compagno di Veronica Ursida ha rivelato: “Ho fatto Temptation e Uomini e Donne come parentesi di vita ormai finite, non voglio fare spettacolo di professione. Non ho mai voluto lasciare il calcio. Sono andato via dal programma e non ho fatto nulla per mettermi in mostra o per guadagnare qualcosa”.

Ora è single o fidanzato? L’ex cavaliere ha spiegato: “In questo momento sto bene ma non ne voglio parlare. Sono contento della scelta che ho fatto di non continuare con Veronica Ursida. Quando mi sono svegliato dal sonno ho capito cosa volevo davvero dalla vita e quella non era la strada giusta. All’inizio sono stato da solo ora sto di nuovo bene”.

Longobardi ha poi riservato una bordata al vetriolo: “Ad Uomini e Donne non sento più nessuno, gli amici non sono quelli. Uomini e Donne è una esperienza ma gli amici veri sono altri. Anche nei momenti più bui nessuno mi ha scritto, ma nel programma non avevo stretto rapporti veri con nessuno quindi non mi aspettavo nulla”.

E poi ancora: “Se potessi tornare indietro non rifarei la stessa esperienza e forse non sarei dovuto andare li in quel momento perché avevo la mente offuscata da molti problemi. Quell’esperienza va fatta a mente lucida e forse sarebbe stata diversa. Non ho mai cercato di tornare in trasmissione e penso che le persone abbiano capito che sono stato davvero me stesso senza cercare di farmi pubblicità, mentre altri vogliono solo prendere in giro per avere visibilità. Io sono una persona come tutti gli altri e non mi sento nessuno”.

L’ex cavaliere del trono over ha puntualizzato: “Dopo Uomini e Donne ho capito che non c’era niente di forte e importante in quel rapporto ed ad oggi sono ancora più convinto e grato di aver intrapreso un’altra strada con un’altra persona. Ancora voglio creare una famiglia mia ma stavolta voglio che resti tutto privato, anche per non far si che gli altri non mi portino sfortuna. Ho smesso di giocare a calcio anche perché dovrò operarmi al piede. Spero magari di poter diventare allenatore magari dei bambini. Infatti vorrei prendere il patentino per intraprendere questa attività. Intanto ho aperto anche un bar circa 20 giorni fa e sono abbastanza soddisfatto. Difficilmente in questo periodo le persone investono ma secondo me è importante tentare”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!