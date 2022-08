Giù è il nuovo album di Neima Ezza: la tracklist

Giù è il nuovo album di Neima Ezza, il rapper italo-marocchino disco d’oro per Casa, prodotto da NKO (26 milioni di stream su Spotify e più di 12 milioni di view su YouTube). L’album è già disponibile dall’1 luglio su tutte le piattaforme digitale e, per la prima volta, verrà pubblicato anche in formato fisico, su CD.

L’album contiene tre featuring: la collaborazione con Rondodasosa per il brano Lei, quella con Vale Pain in Fedele al quartiere e quella con Baby Gang in Bebe.

Con Rondodasosa, Vale Pain e con gli altri componenti del SEVEN 7oo, collettivo milanese composto anche da Sacky, Keta e Kilimoney, Neima Ezza ha ottenuto un Disco di Platino nel 2001 con il singolo omonimo SEVEN 7oo.

Questo suo nuovo progetto discografico arriva a circa un anno e mezzo di distanza dal lavoro precedente, Perif, un EP di quattro tracce interamente prodotto da Big Fish, un piccolo concept album incentrato sul tema della periferia, argomento presente anche in Giù.

Giù di Neima Ezza: la tracklist dell’album