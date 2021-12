Giulia De Lellis svela le sue fobie e ossessioni sui social

Giulia De Lellis ha svelato le sue fobie e ossessioni sui social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip le ha svelate tutte. Come aveva già fatto nel recente passato, anche questa volta la famosa influencer e personaggio tv si è messa a nudo svelando tutte le sue debolezze e paure.

Giulia De Lellis – Foto: Instagram

Nelle sue Instagram Stories, Giulia De Lellis ha dichiarato ai suoi follower: “Ormai lo sapete, sono una fissata…”.

“In pochi sanno che nel mio piatto non faccio mai toccare portate, non mischio alimenti in nessun modo (neanche il gelato) e mangio tutto tagliuzzato, molto tagliuzzato”, ha rivelato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Il suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta deve conoscerle tutte e pazientemente l’accontenta. L’ex fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne e deejay, Andrea Damante, ha poi affermato: “Non mischio neanche i liquidi. Nel bicchiere del vino non bevo mai acqua (bevande gassate non mi piacciono). Ho un’ossessione e una strana cura per il condimento. Sono troppo brava, tutti amano le mie insalate”.

Anche l’influencer, come tanti suoi follower, sbatte sempre un biscotto prima di inzupparlo nel latte, così da togliere le briciole: “Lo faccio anch’io”. Se trova una briciola nel bicchiere è una tragedia: “Potrei morì, anche se vedo una briciola è finita”. Prima di mangiare o bere annusa tutto, il suo fidanzato “mi odia alla follia quando inizio”.

Ma non è finita qui! Giulia ha svelato anche le sue ossessioni a letto. Vale a dire? Quali sono? L’ex concorrente del GF Vip ha asserito che “il cuscino deve essere sempre fresco, questa è la base” e prima di uscire di casa deve avere il letto perfettamente rifatto: “è il primo obiettivo della giornata! Aiuta a prepararsi ad affrontare una serie di cose durante il giorno…”.

E voi che cosa ne pensate delle fobie e ossessioni di Giulia?