Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino si sono lasciati: arriva la conferma ufficiale da parte del giovane papà nonché fratello dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Ballando con le Stelle Pierpaolo Pretelli. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno dato che la loro storia d’amore era sbocciata pochissimi anni fa.

Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino con la figlia Sophie – Foto: Instagram

Perché si sono lasciati? Come mai è già finita tra loro? Che cosa è successo? Il fratello di Pierpaolo Pretelli ha confermato i rumors relativi alla rottura su Instagram.

Sembravano molto affiatati e uniti a tal punto che hanno messo al mondo anche una figlia Sophie, nata il 28 settembre 2021. Ora però la loro relazione d’amore è già finita.

“Ciao ragazzi, in molti mi hanno chiesto cosa stia succedendo in con Alessia. Purtroppo, già da tempo, non stiamo più assieme. Abbiamo voluto trascorrere questi giorni insieme con la piccola principessa di casa per farle sentire calore da entrambe le parti. Grazie per la comprensione”, così Giulio Pretelli ha annunciato su Instagram la fine della storia.

Giulio Pretelli ha così risposto alle critiche di quanti l’avevano accusato di aver inventato e costruito a tavolino questa rottura per catturare l’attenzione di stampa, tv e web in vista della nuova stagione televisiva in partenza a settembre. In vacanza in Sardegna il 24enne aveva postato le foto con la figlia, nello stesso posto in cui era in vacanza anche Alessia…

Amore finito per sempre o ci sono buone possibilità per un ritorno di fiamma? Oppure come sostengono gli hater e alcuni utenti del web è tutta una messinscena per tornare ospite nei salotti tv di Barbara d’Urso?

Dov’è la verità? E voi che cosa ne pensate?

