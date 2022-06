Gold è il nuovo singolo di Osvaldo Supino: significato e video ufficiale

Gold è il nuovo singolo di Osvaldo Supino. Il progetto segna il ritorno dell’artista italiano indipendente più premiato e riconosciuto all’estero. La canzone, scritta e prodotta da Osvaldo insieme a Ili (XFactor UK) e Riley Smith (già al lavoro con lui per Lights Down Low e Body Burning – entrambi #1 nella LGBT World Chart e LGBTQ music Chart in UK), è una travolgente ed emozionante bomba pop dance che conquista fin dal primo ascolto ma che allo stesso tempo racchiude un messaggio importante e diventa un vero e proprio inno alla tolleranza, al rispetto e all’amore per se stessi.

Gold è il nuovo singolo di Osvaldo Supino: il significato della canzone

“Va oltre ogni colore di bandiera, oltre ogni genere, ma diretto all’essenza e alla bellezza di ognuno di noi – racconta Osvaldo -. In questa canzone non minimizzo alcun dolore, alcun trauma, ma lo racconto e lo affronto a testa alta, senza falsi compromessi. A volte è proprio ciò che ci ha ferito così profondamente e come ci rialziamo a farci capire quanto siamo importanti per noi stessi, quanto siamo forti nonostante tutto, quanto siamo d’oro”.

L’artista, da sempre dichiaratamente e fieramente manifesto della comunità LGBTQIA+, racconta con Gold un nuovo capitolo della sua vita e delle sue esperienze più private e personali che da sempre, con assoluta libertà e nitidezza, sono alla base del suo linguaggio. Non a caso questa uscita è in occasione del Pride month: “Nonostante le nostre apparenti diversità, quello che tutti bramiamo sono le stesse cose: l’amore, il rispetto e la libertà di essere e fare quello che siamo. E’ sempre doloroso scavare in se stessi ma certi messaggi sono importanti, vanno diffusi e puoi raccontarli solo con estrema trasparenza”.

ll videoclip del brano, prodotto insieme ai Caravian (gia al lavoro per il precedente “NO ES NO” vincitore di 1 Renaissance Awards ad Amsterdam e 1 Non Violent Film Festival) è un percorso visivo che racconta con estrema chiarezza l’essenza del brano, attraverso tutti gli stati emotivi che lo compongono e celebra la bellezza e la preziosità delle diversità.

“GOLD”, insieme a Elodie e Michele Bravi, è parte anche della campagna Pride Vevo 2022, che racconta e promuove alcuni dei migliori videoclip della comunità LGBTQIA+. Il singolo e video verranno pubblicati anche in spagnolo con il titolo “Lo haré por mi” dall’8 luglio, a testimoniare la nuova importante connessione con il pubblico latino che recentemente l’ha premiato come Best International Artist agli Hispanic Celebrities Awards di Miami.

Ad oggi Osvaldo Supino è il riferimento per il pop dance prodotto nel nostro Paese, un vero e proprio fenomeno dalle radici italiane ma dal respiro del tutto internazionale. Detiene il record come unico italiano nominato 3 volte consecutivamente ai BT Digital Music Awards in UK, unico italiano vincitore di 2 LAIFFA Awards di Los Angeles, è tra i soli 4 italiani intervistati dalla CNN insieme a Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Il Volo. Nella sua decennale carriera da indipendente ha collaborato con alcuni dei produttori di musica pop più importanti a livello internazionale come Tempo Stokes, Scott Robinson e Ferras. Tra i premi ricevuti: 2 Nickeclip Awards, 1 Renaissance Award, Premio Unicef, Premio Mei artista rivelazione e 1 Non Violent Film Festival Award, Premio Eccellenza Pugliese Nel Mondo consegnato dalla Regione Puglia e dal dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Gold è il nuovo singolo di Osvaldo Supino: il video ufficiale