Good clothes, fair pay: la campagna per una legislazione sui salari dei lavoratori nel settore moda

Good clothes, fair pay è la campagna per una legislazione sui salari dei lavoratori nel settore moda. Questa campagna di un anno, realizzata in collaborazione con Clean Clothes Campaign, ha bisogno di almeno un milione di firme da parte dei cittadini dell’UE per chiedere alla Commissione Europea di introdurre leggi su questa importante questione. L’iniziativa è guidata da una coalizione di cittadini e supportata da ONG, responsabili politici ed esperti in materia.

L’ECI richiede che le leggi dell’UE chiedano alle aziende che vendono abbigliamento, prodotti tessili e calzature nell’Unione Europea di agire sui salari dignitosi nelle loro catene di approvvigionamento. I marchi e i rivenditori sarebbero legalmente tenuti a valutare i salari nelle proprie catene produttive, mettere in atto piani per colmare il divario tra salario effettivo e salario minimo e rivelare pubblicamente i propri progressi. L’ECI può essere firmato a questo link https://italy.fashionrevolution.org/it/good-clothes-fair-pay/

In questo momento, la maggior parte delle persone che realizzano i nostri vestiti guadagnano salari da povertà mentre i marchi continuano a realizzare enormi profitti. Essendo il più grande importatore di vestiti al mondo e uno dei maggiori mercati di consumo di moda – con oltre 260 miliardi di euro di vendite previste nel 2022 – l’UE deve affrontare questo modello ingiusto e di sfruttamento.

I salari di povertà colpiscono i lavoratori ovunque

La maggior parte delle persone che confezionano i nostri vestiti non guadagnano un salario dignitoso. I lavoratori dell’abbigliamento, per lo più donne, guadagnano in media il 45% in meno di quanto necessario per provvedere a se stessi e alle loro famiglie. Nonostante gli orari di lavoro estenuanti, la maggior parte lotta per mettere in tavola cibo sano, vivere in alloggi adeguati, accedere all’assistenza sanitaria o persino mandare i propri figli a scuola. Gli attuali salari minimi legali nel settore, stabiliti dai governi nei paesi produttori di abbigliamento, semplicemente non sono sufficienti per vivere. I salari di povertà sono endemici per l’industria globale. Colpiscono i lavoratori dell’abbigliamento ovunque. L’industria della moda dà lavoro a decine di milioni di persone nel mondo e 1,5 milioni nell’UE, la maggior parte delle quali non riceve un salario minimo.

Il lavoro minorile è una diretta conseguenza della mancanza di un salario dignitoso. La situazione è stata aggravata dalla pandemia di Covid-19. Centinaia di migliaia di lavoratori non sono stati pagati per il loro lavoro quando i principali marchi hanno annullato gli ordini di beni già prodotti. Ciò ha portato ad una grave crisi umanitaria con i lavoratori rimasti senza rete di sicurezza sociale, che lottano per pagare cibo, assistenza sanitaria e alloggio.