Achille Lauro è gay, bisessuale, etero o fluido? I rumors si sprecano in Rete, ma lui ha risposto con nonchalance a questa domanda durante una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Boss Doms e Achille Lauro si baciano a Sanremo 2020 - Foto: Facebook Boss Doms e Achille Lauro si baciano a Sanremo 2020 - Foto: Facebook

Uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2020 ha risposto così alla domanda sul suo orientamento sessuale: “Lo lascio al caso”. Segue poco la politica e vota “poco”, però crede in Dio: “Non mi appoggio alla religione standard, ma credo in qualcosa di superiore. Come potrei, proprio io, non credere? Dopo essere passato da situazioni assurde? Sarebbe un’offesa a tutto quello che ho”.

E ai giovani ha dichiarato: “Canto per dire ai ragazzi di non sprecare il loro tempo: prima capisci quello che vuoi fare, prima arrivi al successo. E il successo non è la fama; è la riuscita del proprio percorso”.