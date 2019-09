Adele e Simon Konecki hanno divorziato. La notizia è stata diffusa dal sito TMZ che ha citato documenti legali con cui la popstar inglese avrebbe avviato la pratica di divorzio. Ad aprile l’annuncio della separazione con un breve comunicato: “Adele e il suo compagno si sono separati. Ma rimangono impegnati a crescere insieme il loro figlio con amore”.

Adele e Simon Koneck stavano insieme dal 2011. Il 29 giugno del 2012 la celebre diva della musica internazionale aveva rivelato di aspettare il primo figlio, Angelo, nato il 19 ottobre successivo. Dopo il matrimonio celebrato in gran segreto nel 2016, soltanto nel 2017 durante i Grammy Awards Adele aveva parlato per la prima volta di Simon come del marito.

Ora però Adele e Simon hanno preso strade separate e il giudice dovrà stabilire l’accordo economico fra i due e l’affidamento del figlio che ha sette anni.

Redazione-iGossip