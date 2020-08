Adriana Volpe fa a pezzi Serena Enardu per il caso svastica

Adriana Volpe ha fatto a pezzi l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Serena Enardu per il caso svastica. La torta con la svastica al compleanno di un’amica delle sorelle Enardu ha scatenato una raffica di polemiche e un’ondata di indignazione sul web.

La conduttrice tv di Ogni Mattina Adriana Volpe ha ritenuto poco credibili le scuse dell’ex fidanzata di Pago, Serena Enardu, che sul social ha spiegato di aver compiuto una leggerezza.

“Se, in qualche modo, abbiamo toccato la sensibilità di qualcuno chiediamo scusa – ha detto Serena a La Repubblica -. Assolutamente. Perché siamo state superficiali anche noi a non renderci conto che era un contenuto che non andava postato. Però, a volte, ci sono dei momenti di leggerezza e non sempre si pensa proprio a tutto. Quindi ribadiamo le nostre scuse e ci dispiace che la notizia sia stata strumentalizzata, come sempre, da alcuni blog che hanno voluto descriverci nel modo più comodo per loro, perché la notizia fosse così interessante, però purtroppo non è così”.

Durante una recente puntata di ‘Ogni Mattina’ è andato in onda un servizio sulla questione. Nella clip si sente la voce narrante dire: “Serena ha rimosso la foto incriminata e si è scusata parlando di un momento di leggerezza. Forse più che di leggerezza, ci sarebbe bisogno di un po’ di ripetizioni di storia”.

Adriana in studio ha commentato: “Serena praticamente ha detto, ‘No ma questa è stata una svista’. Io aggiungerei, una cosa è la svista e una cosa è la svastica. Sono due cose completamente differenti”.