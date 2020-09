Adriana Volpe non si è voluta sbilanciare sulla chiacchierata crisi con il marito Roberto Parli esplosa durante la sua permanenza nella Casa più spiata e famosa d’Italia, il Grande Fratello Vip. La bellissima showgirl ed ex modella è al timone del programma tv Ogni Mattina su Tv8.

Adriana Volpe ha parlato così della sua esperienza al GF Vip: «È stata un’esperienza pazzesca. Continuerò a dire grazie a Mediaset e agli autori e a tutto il sistema del Gf perché ho vissuto un’esperienza forte, unica, che mi ha dato l’opportunità di farmi vedere per quella che sono. Mi ha messo a nudo. In questo programma non c’è paracadute, e avevo molto timore. O spicchi il volo, o rischi di schiantarti. Ma io ho vissuto questa esperienza fin dal primo giorno pancia a terra, e vai. E ho avuto tanti riscontri positivi».

Ma sulla crisi matrimoniale vi è massimo riserbo: «Diciamo che in questo momento della mia vita sto gestendo una bellissima trasmissione giornalistica Ogni Mattina su Tv8, e per una volta sto dall’altra parte della barricata. Mi godo il privilegio di parlare dei fatti degli altri, senza dover parlare dei miei».