Akash Kumar contro l’Isola dei famosi, spunta un’intervista del 2020: “Ho detto no, perché è trash”

Akash Kumar è finito nuovamente al centro delle polemiche dopo aver accusato l’opinionista fisso dell’Isola dei famosi 2021 Tommaso Zorzi di fare “trash”. Ma sono in molti a puntare il dito contro il modello sia per il colore degli occhi e sia per un’intervista rilasciata soltanto lo scorso anno in cui dichiarava di aver rifiutato l’Isola dei famosi perché è “trash”!

In un’intervista caricata su Instagram lo scorso 25 aprile dal fotografo Stefano Guindani ha rivelato che gli avevano offerto di partire per L’Isola dei Famosi.

Akash Kumar aveva dichiarato: “Quest’anno mi hanno offerto la possibilità di fare L’Isola dei Famosi, ma non voglio buttarmi più in quella vetrina lì, perché è tutto trash. Chi fa più trash va più avanti. […] Ormai è troppo trash, fai un programma televisivo e diventi trash”.

Aveva affossato l’Isola e aveva invece esaltato Ballando con le Stelle: “Quando mi hanno detto de L’Isola, ho detto di no, gli ho risposto: ‘Ho fatto Ballando con le Stelle perché è Ballando con le Stelle, non mi butto a fare trash perché il potenziale ce l’ho’. Vorrei fare altro nella mia vita, non vorrei buttarmi in quel trash. Tanto loro cercano quel caso di gossip che non esiste e non fa per me…”.

Quest’anno ha invece cambiato idea ed è volato in Honduras e accusa Tommaso Zorzi di fare trash e non vorrebbe cadere nella sua trappola…