Al Bano Carrisi benedice la storia del figlio Yari con Thea Cardi

Al Bano Carrisi approva la storia d’amore del figlio Yari con Thea Cardi. Tra i due fidanzati vip c’è una bella differenza di età. Un amore nato all’improvviso, ma che per diversi aspetti ricorda proprio l’amore tra il celebre cantautore pugliese e l’ex moglie statunitense Romina Power.

«A mio figlio Yari e alla sua fidanzata Thea auguro l’amore che abbiamo avuto io e Romina – ha detto Al Bano -, ma con un finale diverso. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi»

Il leone delle Puglie ha parlato anche di The Voice senior, che andrà in onda da novembre, dove farà il coach in coppia con la figlia Jasmine: «Non vedo l’ora! Anche se torno un po’ mogio dalla Spagna, dove mi sono esibito per Antena 3: senza pubblico, con le mascherine e le distanze, sembrava più uno studio medico che un set televisivo».

Stuzzicato su eventuali progetti di nozze con Loredana Lecciso, Albano Carrisi ha risposto senza tentennamenti: «Io e Loredana siamo sposati mentalmente. Quando hai un “matrimonio di mente”, a cosa ti servono le carte, i timbri? Certo, potrei cambiare idea, ma poi dovrei convincere a Loredana a sposarmi. Anche lei è contraria alle nozze».