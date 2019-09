Al Bano Carrisi e la clamorosa confessione su Romina Power: “Invocai un miracolo per evitare il divorzio”

Al Bano Carrisi ha rivelato in una recente intervista rilasciata al settimanale Voi che invocò un miracolo per evitare il divorzio dalla moglie Romina Power. Il leone delle Puglie ha spiegato: “È successo in un nostro concerto in Brasile. Speravo con tutte le mie forze che potesse avere un ripensamento, dato che era da Romina che proveniva la richiesta di separazione. Purtroppo alla fine di una serata trionfale a Rio De Janeiro – ha aggiunto -, al cospetto di Giovanni Paolo II, in cui paradossalmente cantavamo per un incontro con le famiglie, ho realizzato che la cosa strana era che mi stavo dividendo dalla donna che amavo!”.

Al Bano ha svelato di aver sperato sino all’ultimo che Romina potesse tornare da lui, ma il miracolo non avvenne: “Credo nei miracoli, ne ho anche avuti alcuni di cui non parlo. Ne ho invocato uno, che non è arrivato, e nel 1999 è giunta una separazione non voluta né desiderata”.

Negli anni Duemila il celebre cantautore di Cellino San Marco ha conosciuto Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli: Yasmine e Bido.

