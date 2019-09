Aldo Montano rivela gli inizi della sua storia con Olga Plachino

Aldo Montano ha raccontato alcuni retroscena sulla sua favola d’amore con Olga Plachino durante l’ultima puntata di Vieni da me di Caterina Balivo. Come ha conosciuto sua moglie sua moglie, che gli ha donato la cosa più preziosa della sua vita, la figlia Olimpia?

“Quando ho incontrato Olga non pensavo ai fidanzamenti – ha dichiarato l’ex schermidore -. Dopo i mondiali del 2015 facciamo una festa. Una collega della Nazionale Russa viene con quest’amica (Olimpia Planchina ndr) con cui ho chiacchierato tutta la sera. Siamo stati tutto il tempo con il traduttore e i miei compagni di squadra mi prendevano in giro. Subito c’è stata attrazione”.

In precedenza Montano aveva avuto storie d’amore molto importanti con diverse donne dello spettacolo italiano: da Antonella Mosetti a Manuela Arcuri. “Conservo ancora un ricordo bellissimo anche perché non si sta con le persone tanto per stare“, ha commentato il vincitore della medaglia d’oro individuale ai Giochi olimpici di Atene 2004.

Redazione-iGossip