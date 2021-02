Alena Seredova dopo la gravidanza: “Il corpo cambia, ma bisogna volersi bene lo stesso”

Alena Seredova dopo la gravidanza ha dichiarato ai suoi follower di Instagram Story che il corpo cambia, ma bisogna volersi bene lo stesso. La mamma vip ceca naturalizzata italiana è diventata mamma tris di Vivienne Charlotte lo scorso 19 maggio. La showgirl e conduttrice tv è mamma anche di Louis Thomas, 13 anni, e David Lee, 11.

L’ex moglie dell’ex portierone della Nazionale italiana di calcio e della Juventus, Gianluigi Buffon, ha asserito sempre su Instagram Story: “Vorrei perdere otto chili”.

Alena sta seguendo un regime alimentare controllato per dimagrire dopo una gravidanza: “Se ti va mandami questa dieta perché voglio leggerla: non è drastica vero?”.

A un’altra domanda di una sua follower, la mamma vip ceca ha risposto: “Ti capisco, anche io sono insoddisfatta: basta! Alla fine il corpo cambia con la gravidanza e l’età, ma bisogna volersi bene, siamo belle lo stesso, anche con qualche chilo in più. Giuro che ti capisco, perché anche io stavolta faccio fatica a piacermi…”.

Oggi è felicemente legata ad Alessandro Nasi e si sente diversa rispetto al passato: “Sono cambiata: adesso provo a ricavare del tempo per me, a fare un bel bagno, mettermi le mie creme, prendere le mie vitamine, fare un po’ di sport. Basta poco. Mi ricordo quando ero incinta con il primo lockdown, con un tappetino, un elastico e una seggiola facevo di tutto”.

Ha poi smentito categoricamente le critiche al suo ex marito: “Vale la pena sottolineare che non ho mai parlato del mio ex marito e non inizio adesso: ci tengo molto alla pace”.