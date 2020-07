Alessandra De Angelis di Temptation Island è incinta del terzo figlio. Suo marito Emanuele D’Avanzo è davvero al settimo cielo. La coppia, che si è unita in matrimonio nel 2016, ha già due figli: Beatrice, 2 anni, ed Enea, nato solo quattordici mesi fa. “Sono sconvolta”, ha scritto Alessandra sui social.

Alessandra De Angelis ha spiegato che questa gravidanza tris è davvero inaspettata: “Non posso più nascondervelo. Aspettavamo i tre mesi, sapete com’è. Di solito si fa così, ma il pancino si vede eccome. Sto soffrendo tantissimo con nausee e vomito. Non sono molto presente e mi dispiace non potervi raccontare sempre tutto com’è mio solito fare. Inaspettatamente, aspettiamo il nostro terzo baby. Siamo felici ma scossi”.

E poi ancora: “Queste notizie si danno in modo un po’ più eclatante, con un post, con una foto scattata bellissima, insieme agli altri miei figli…in realtà io vi ho dato questa notizia oggi senza pensarci due secondi, perché non posso più nascondermi, insomma: ho una pancia abbastanza grande. Allora ragazzi, dirvi che sono scossa è normalità. Ho una bambina di due anni e nove mesi, Enea ha quattordici mesi, aspetto un altro bimbo o bimba e sono si sette settimane e mezzo, quasi otto”.

Come l’ha scoperto? “L’ho scoperto tre giorni prima del mio ventisettesimo compleanno – ha rivelato -, eravamo a Villa Aurelia. Era un periodo in cui mi sentivo molto stanca, molto stressata, infatti ero dimagrita tantissimo e molti di voi mi scrivevano sempre: ‘Ale ma che hai?’. Ho fatto i controlli, le analisi del sangue e avevo valori molto bassi, quindi la mancanza del ciclo quasi mi ha preoccupato, per questo ho fatto il test di gravidanza, per escluderla in maniera quasi del tutto naturale. Quando la X si è colorata per 20 minuti ho guardato il test, poi mi guardavo allo specchio, guardavo il test e mi guardavo allo specchio, come a dire: ‘Come ca**o è possibile?’”.

E poi ancora: “So come si fanno i figli, non sto qui a spiegarvi com’è andata, però questo è davvero il segno del destino che forse debba essere mamma per la terza volta, che la nostra famiglia si deve allargare, che le nostre abitudini devono cambiare. Ragazzi ,per me questo è stato un anno molto difficile, perché Enea sta crescendo ed è veramente impegnativo. Non sarà semplice, ma noi abbiamo deciso di provarci. Speriamo solo che possa sentire meglio in questi giorni!”.