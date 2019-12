Alessandro Borghese ha scoperto da poco di avere un figlio. L’ha confessato in esclusiva il famoso cuoco e conduttore televisivo nonché figlio dell’attrice Barbara Bouchet al quotidiano La Repubblica.

Il popolare volto di 4 ristoranti ha scoperto di avere un figlio nato nel 2006, che non ha per il momento ancora visto: “Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po’ ‘sportivo’. Da poco ho scoperto di avere un altro figlio nato nel 2006. Me ne occupo dal punto di vista legale. Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno”.

L’incontro con la moglie Wilma Olivero gli ha stravolto la vita: “Quando ho conosciuto Wilma avevo 32 anni. Lei lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina. Mi chiamò questa signorina Wilma. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu colpo di fulmine. Lei era già fidanzata, si doveva sposare. Ho fatto un furto. Arizona e Alexandra sono le mie due bambine avute con mia moglie”.