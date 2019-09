Alessandro Greco sulla moglie Beatrice Bocci: “Lei è la miss delle miss”

Alessandro Greco ha parlato di Beatrice Bocci in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi in cui ha raccontato che c’è stato lo zampino di Fabrizio Frizzi nell’incontro con la moglie.

“Negli ultimi anni non la guardavo – ha detto Greco -, ma ho sempre avuto a che fare con Miss Italia. Fabrizio Frizzi è stato uno zio per Alessandra (la figlia di sua moglie Beatrice, nata prima della partecipazione al concorso, ndr), poi Fabrizio ha visto nascere il mio amore con Beatrice, poi ha avuto la stessa sorte lui con Carlotta. Per me questo è un disegno molto chiaro, ben preciso, di cui sono grato al Signore”.

Per Greco, è un altro importante segno del destino, mandatogli dall’amico, scomparso oltre un anno fa: “Per me è motivo di grande orgoglio. E sono convinto che Fabrizio abbia lavorato per questo incarico che è arrivato a me. E che ne sia molto contento”.

Domani sarà alla guida dell’ottantesima edizione di Miss Italia, che torna in Rai, dopo un breve trascorso a La7. La moglie non è affatto gelosa delle aspiranti reginette di bellezza che sfileranno per tutta la finale: “Assolutamente no, sa benissimo che la mia persona, il mio cuore sono per lei, la miss delle miss”.

Redazione-iGossip