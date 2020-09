Alessia Marcuzzi si sbottona: “Mio marito sa che se le cose non vanno, non sto lì a soffrire…”

Alessia Marcuzzi si è finalmente sbottonata in merito al presunto flirt con il suo ex inviato all’Isola dei famosi, Stefano De Martino, che ha tenuto banco sul web e sulla carta stampata durante tutta l’estate 2020 anche perché avrebbe causato la separazione tra l’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi e la moglie Belen Rodriguez.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi - Foto: Instagram Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi - Foto: Instagram

La conduttrice tv di Temptation Island ha dichiarato al settimanale di cronaca rosa Chi: “Sono maturata, sono meno irrequieta. E non sono così sicura di me: sono tanto fragile, anche se gli altri non lo vedono. Sono una che sorride sempre, non chiedo mai aiuto, piuttosto mi chiudo in camera e piango da sola. Perché mi sento fortunata: ho avuto tanto amore, ho due figli stupendi, ho una sicurezza economica. Se mi facessi vedere sofferente qualcuno potrebbe dire: ‘Ma vaffan…!’. Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è molto più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice”.

Come vanno le cose con Marconi? “Mio marito, Paolo, lo sa bene e mi ama anche per questo – ha spiegato Alessia -, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto certo lì a soffrire. Ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa. Comunque, non presto il fianco ai gossip perché so che fa parte del mio lavoro. Ma la cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante”.