Alessia Prete e Matteo Gentili sono tornati insieme. Il loro ritorno di fiamma è stato ufficializzato su Instagram. I due ex concorrenti del Grande Fratello 15 si erano lasciati temporaneamente a febbraio scorso.

Matteo Gentili e Alessia Prete - Foto: Instagram Matteo Gentili e Alessia Prete - Foto: Instagram

In occasione del 30esimo compleanno del calciatore, Alessia ha scritto una bellissima e romantica dedica sui social.

“Mi sono domandata tante volte: perché ancora tu, ancora io, ancora noi – ha scritto Alessia Prete su Instagram -. Dopo questi mesi di vita reale solo io e te, mi sono risposta così: ‘Perché siamo diversi dal resto’. Lo dico anche sembrando presuntuosa, ma non mi interessa. Bene o male è così. Siamo diversi! Io di questo ne sono orgogliosa tanto da dirlo qui, fuori dai denti. E non mi interessa cosa ci riserverà il futuro, a prescindere da noi, io ti auguro di coltivare sempre le cose più belle che hai, come: l’innocenza, l’ingenuità e la spontaneità che fanno di te quella persona ‘diversa’. Ma tanto simile a me. Happy birthday to U. Kisses from London”.

Redazione-iGossip