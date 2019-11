Alessio Boni diventa papà per la prima volta: la compagna Nina Verdelli è incinta

Alessio Boni diventerà papà per la prima volta all’età di 53 anni. La compagna Nina Verdelli è incinta. Il baby vip nascerà a marzo. Il famoso e popolare attore ha dichiarato al settimanale Oggi: “Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia. Perché più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato”.

La compagna Nina Verdelli è giornalista e figlia d’arte dato che suo padre è Claudio Verdelli, direttore del quotidiano La Repubblica e sua madre Cipriana Dall’Orto, ex condirettrice di Donna Moderna. Lei ha 18 anni meno di lui, ma si sa che la differenza di età non è un problema in amore.

Boni non vede l’ora di abbracciare e conoscere suo figlio. Non ha neanche bisogno di mettere la fede al dito della compagna per sentirsi pienamente parte di una famiglia: “La famiglia nasce con l’unione di due persone e il pargolo che arriva. Il matrimonio è un contratto. Lei ha bisogno di un contratto per l’amore? Io no, non ne ho bisogno. E la mia compagna neanche, altrimenti non starebbe con me. Inoltre i figli delle coppie non sposate hanno ormai gli stessi diritti di quelli nati nel matrimonio, quindi non c’è motivo”.

Redazione-iGossip