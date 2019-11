Alex Diaz è bisessuale: il coming out dell’attore e modello filippino

Alex Diaz è bisessuale. Il giovanissimo attore e modello filippino-scozzese ha fatto coming out, dopo la diffusione di alcune chat private da parte dell’allenatore di fitness Miguel Chanco. Dopo il no secco di Miguel, Alex si è scusato e gli ha chiesto di mantenere quella conversazione privata. Chanco ha invece condiviso il tutto sui social, facendo outing a tutti gli effetti.

Alex ha rotto il silenzio dopo alcuni giorni, facendo coming out sul suo profilo Instagram: “Grazie per le migliaia di messaggi di amore e di supporto che ho ricevuto su Twitter e su Instagram. Chiedo perdono al mio management, ai marchi, ai sostenitori, agli amici, alla mia famiglia e a tutti gli altri che ho deluso per ciò che ho fatto e/o per chi sono. Mi dispiace, ho sbagliato nelle mie azioni perché non sono riuscito a sostenere i valori che cerco così fortemente di trasmettere online”.

L’attore e modello ha poi aggiunto: “Ma ringrazio sinceramente tutti per avermi ricordato che sono umano e che anch’io sono amato. Non sarò mai più frenato dalla paura di ciò che si potrebbe dire del sottoscritto, per il terrore di veder finita la mia carriera. Invece cercherò aiuto, farò pace con me stesso e andrò incontro a quell’accettazione e rappresentanza nei confronti della comunità bisessuale e/o di chiunque sia travolto dal pregiudizio nella nostra società. Non era mia intenzione ferire nessuno o eludere la verità su chi sono per così tanti anni, ma è una decisione legata allo show business e alla condizione della nostra nazione, per quanto riguarda l’accettazione e la rappresentazione di ciò che sono. La mia passione è esibirmi, rendere felici le persone e farle sorridere”.

Per poi concludere: “La mia unica speranza è che possa continuare a usare questa piattaforma per fare tutto ciò. Per ora riposerò, mi rivaluterò e tornerò più forte e migliore che mai. Vi amo tutti, ho imparato dai miei errori, sto crescendo”.

Congratulazioni Alex!

Redazione-iGossip