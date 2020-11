Alfonso Signorini e Ilary Blasi: in che rapporti sono l’attuale conduttore del Grande Fratello Vip e la presentatrice dell’Isola dei famosi? La moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, aveva condotto le prime tre edizioni del GF Vip mentre Alfonso Signorini era il suo opinionista fisso.

Alfonso Signorini e Ilary Blasi - Foto: Instagram Alfonso Signorini e Ilary Blasi - Foto: Instagram

I due conduttori tv sono in ottimi rapporti. Signorini ha dichiarato a Casa Chi: “Certo che continuo a sentire Ilary Blasi. Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente, ma lo stesso vale con Alessia Marcuzzi. Tra l’altro Ilary continua a rimbalzarmi un invito a cena da me che le sto facendo da più di un mese”.

Il presentatore del GF Vip 5 ha rivelato: “La invito da tempo. Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza Covid”.

Per poi concludere: “Totti non ha passato una bella esperienza. Tutti e due si sono ammalati di coronavirus, ma lui ha passato un periodo non bello diciamo così. Per Francesco è stato anche peggio”.