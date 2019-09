Amadeus è daltonico: “Non riconosco molti colori”

Amadeus è daltonico. Il famoso e popolare conduttore tv di Mamma Rai non riesce a riconoscere molti colori, ma ha trovato uno stratagemma. Il prossimo conduttore del Festival di Sanremo ha rivelato al settimanale DiPiù: “Io non ho idea di che colore sia la sua giacca. Si immagina che confusione farei se avessi giacche e camicie di tutti i colori? Per me sarebbe impossibile fare gli abbinamenti giusti. Per questo ho solo giacche blu e azzurre, in diverse gradazioni, camicie nere o bianche. Questi sono i colori che riconosco e che posso abbinare senza il rischio di sbagliare”.

Il marito dell’ex showgirl de L’Eredità, Giovanna Civitillo, ha poi aggiunto: “Riconosco anche il rosso, ma non posso vestirmi di rosso: sembrerei il Gabibbo. Riconosco il rosso e, comunque, so che il colore in alto del semaforo significa che bisogna fermarsi e quello in basso, il verde, significa che si può passare. Da ragazzo avevo sperato che essere daltonico mi aiutasse a non fare il servizio militare, ma non ci fu nulla da fare: nonostante alla visita militare non riconobbi tutti i colori, fui arruolato lo stesso. Era il 1984, all’epoca arruolavano tutti: mi mandarono a Salerno e a Napoli. Io sono originario di Verona, ero lontano da casa”.

Redazione-iGossip