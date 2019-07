Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati di nuovo in una piccola cappella di Roma l’11 luglio scorso. Un matrimonio religioso molto intimo e blindatissimo. Per Amadues le nozze bis arrivano in un momento decisivo della carriera. Il suo nome è infatti in pole position per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo.

Il conduttore Rai era già stato sposato con Marisa Di Martino, mamma della sua prima figlia Alice, 20 anni e neo laureata. Lui e Giovanna sono invece genitori – dal 2009 – di José Alberto.

Amadeus e Giovanna Civitillo Stanno insieme da 17 anni. Circa 10 anni fa si sono sposati mediante rito civile. Ora hanno promesso amore eterno davanti a Dio.

