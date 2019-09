Amadeus esalta la moglie Giovanna Civitillo: “Mette sempre la famiglia al primo posto”

Amadeus ha esaltato la moglie Giovanna Civitillo in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il conduttore tv del Festival di Sanremo 2020 è un marito davvero fortunato. “Sono passati 16 anni – ha spiegato il celebre presentatore tv -, ma per noi è come fosse sempre il primo giorno. Il tempo non è diventato abitudine o consuetudine: io sto bene con Giovanna e lei con me. Ci accorgiamo che anche le poche volte che siamo soli, perché magari nostro figlio è impegnato, ci bastiamo. E se anche quando si è soli si sta così bene, è segno che ci si ama ancora tanto”.

Il conduttore Rai è innamoratissimo dell’ex ‘Scossa’, con cui condivide le decisioni più importanti della sua vita (anche in ambito lavorativo): “Lei è il motore della mia vita. Riesce a semplificarmi ogni cosa. Una donna eccezionale, che mi sostiene e che mette sempre la nostra famiglia al primo posto, anche a discapito di se stessa. Io ho un animo irrequieto e lei mi asseconda senza mai farmelo pesare. So di poter contare in assoluto su di lei, nulla è scontato nella vita e io provo per lei grande amore proprio per questo”.

Redazione-iGossip