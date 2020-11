Andrea Damante sbugiardato da Claudia Coppola: “Amore fake”

Andrea Damante ha raccontato le sue ultime love story di recente nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip si è soffermato molto sulla sua precedente e chiacchieratissima relazione d’amore con l’esperta di tendenze e web influencer Giulia De Lellis.

Il deejay Andrea Damante ha espresso tutto il suo disappunto per la nuova storia d’amore della sua ex fidanzata, Giulia De Lellis, con il suo amico Carlo Gussalli Beretta.

Poi ha appunto fatto una parentesi sulla sua ex fidanzata Claudia Coppola: “Ho avuto una storia di un paio di mesi con una ragazza – ha raccontato ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin – è stato un termine di paragone importante perché io, a differenza di Giulia non avevo mai avuto una storia prima di essere stato fidanzato con lei. La storia con Claudia è stata molto importante anche per capire dove ero io, se un’altra persona poteva riuscire ad essere di più di quello che era Giulia. Però no, è durata poco anche se sono stato molto bene”.

Immediata la reazione social di Claudia che attraverso le stories di Instagram ha pubblicato una schermata nera, sulle note della canzone di Drake, “Fake Love”.