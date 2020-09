Andrea Iannone e Soleil Sorge: botta e risposta al vetriolo

Andrea Iannone e Soleil Sorge non hanno avuto né una storia né feeling, ma al contrario c’è antipatia certa. Il pilota di motociclismo e l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne sono stati pizzicati insieme in vacanza in Sardegna.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Soleil Sorge ha dichiarato su Instagram Story: “Andrea Iannone? Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belen Rodriguez e con Giulia De Lellis. Sarà anche interessante fisicamente, ma non c’è feeling e io non ho mostrato interesse. E poi, per rispetto del passato, non sarei mai stata con uno che è stato con la mia ex cognata”.

La replica del pilota non si è fatta attendere: “Da anni continuo a restare nel mio silenzio. Sono allibito da ciò che determinate testate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata, attribuendomi chissà cosa. Non sono io quello che alimenta tutto ciò facendo interviste ad hoc. Vivo delle mie passioni, cose concrete, sempre con rispetto e in silenzio”.