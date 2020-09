Andrea Iannone su Belen Rodriguez: “È vera fino alla fine”

Andrea Iannone è tornato a parlare della sua ex fidanzata argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez su Instagram Story. La loro relazione d’amore è stata molto intensa e chiacchierata. Una love story breve, ma molto importante e significativa per il pilota italiano e la showgirl argentina.

Andrea Iannone ha risposto alle domande delle sue follower su Instagram Story: “Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma. Per me Belen ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della mia vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile”.

Il famoso e popolare sportivo ha poi proseguito: “Che penso di lei? Proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male”.

Cosa dirà Belen? E voi che cosa ne pensate? Sperate in un ritorno di fiamma tra Iannone e Belen?

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set italiano e internazionale!