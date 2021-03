Andrea Zelletta parla di Pierpaolo Pretelli e Salemi: “Giulia rosica”

Andrea Zelletta ha parlato nuovamente della neo coppia sbocciata nella Casa del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, durante una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale.

Travolto dalle polemiche e dagli attacchi dei fan dei Prelemi, questa volta Andrea Zelletta ha corretto il tiro. L’ex tronista tarantino del trono classico di Uomini e Donne e modello ha dichiarato: “Io sono da sempre un loro grande sostenitore e confidente. Come sapete anche la mia storia è nata in televisione e va avanti da ben due anni. Così anche loro si sono vissuti h24 e oggi devono superare la sfida della vita reale. Detto ciò, se loro sono felici lo sono anche io”.

Zelletta ha proseguito: “Se ho preferenze tra Giulia Salemi o Elisabetta Gregoraci insieme a Pierpaolo Pretelli? Nessuna preferenza, l’importante è che Giulia e Pierpaolo siano innamorati. Se sono contenti loro è tutto ok. L’amore è bello quando c’è l’amore! Se non c’è stato tra Pierpaolo e Elisabetta vuol dire che non c’erano i presupposti per creare una storia. Infatti non è nata una relazione tra loro due”.

Ma ai fan di Giulia non è passata questa stoccata al vetriolo di Zelletta: “Credo proprio che lei abbia rosicato. Non sono andato in finale con il 3%, anzi quando ero al televoto con Pier lui mi ha superato di poco, dell’1 o 2%. Non c’è stata tutta questa grande differenza che lei dice. Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato”.