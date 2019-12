Angela Cavagna e l’ex marito Orlando Portento ai ferri corti: “Continua a tirarmi in ballo per farsi pubblicità attraverso me”

Angela Cavagna e l’ex marito Orlando Portento sono ai ferri corti da anni. Lui l’ha querelata per diffamazione a mezzo stampa, presentandosi la mattina del 12 novembre negli uffici della stazione dei Carabinieri di Genova San Fruttuoso, in qualità di persona offesa.

L’ex infermiera sexy del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, si è sfogata dalle pagine del settimanale Oggi: «Portento continua a tirarmi in ballo per farsi pubblicità attraverso me, sperando di essere ripescato in qualche trasmissione tv. Magari l’Isola dei famosi, come si vocifera da qualche tempo e da più parti». Per poi rivelare: «Il fatto che abbia dovuto pagare 250 euro, vuol dire che è stato condannato ed era per il reato di molestie. Deve ritenersi fortunato che io abbia ritirato la denuncia per minacce, altrimenti lo rovinavo. Mi sono fatta convincere dal suo avvocato che allora me lo chiese esplicitamente, facendo leva sul mio buon cuore». Per poi rivelare al settimanale: «È lui che mi tira sempre in ballo e io, anche a volermene stare tranquilla, devo pur difendermi. La differenza tra me e lui è che io porto le prove di quello che dico. E ogni volta che ha detto menzogne l’ho sbugiardato. Vuole la guerra? Sono pronta e stavolta vado fino in fondo. Se lui dopo 13 anni cerca ancora di mettersi in luce parlando di me, diffamandomi, io non ci sto. È già stato diffidato, e allora perché non si fa la sua vita in santa pace, invece di dannarsi l’anima per apparire?».

Oggi lei è felicemente sposata e vive a Tenerife: «Qui c’è sempre il sole e quindi non voglio altro. Credo di essere stata l’unica al mondo ad avere lasciato le scene nel momento giusto. C’è un tempo per apparire e un tempo per dire basta. Adesso ci sono persone senza arte né parte che si mettono in mostra in tv e sono terribili, perché non hanno capito quando è l’ora di smettere. Eppure, io non sono da buttar via. Alla mia età posso dire con onestà che non mi sono mai fatta una puntura per apparire più giovane».

Intanto Portento, 72 anni, autore e conduttore televisivo, ha fatto sapere che non accetterà mai di fare il concorrente all’Isola dei famosi, ma solo l’opinionista.